Auch MOTORJESUS mit nächster Single

Bevor am 13. Juni mit "Streets Of Fire" das neue MOTORJESUS-Album über Reaper Entertainment veröffentlicht wird, gibt es in Form von 'New Messiah Of Steel' den nächsten Appetizer um die Ohren.

Anbei die Trackliste:

01. Somewhere From Beyond

02. Back For The War

03. Streets Of Fire

04. They Don´t Die

05. Return To The Badlands

06. New Messiah Of Steel

07. 2.Evil

08. The Driving Force

09. Holy Overdrive

10. City Heat

11. The End Ff The Line

12. The Confrontation

13. See You Next Doomsday (Outro)

https://www.youtube.com/watch?v=Hz9UF0stTwA