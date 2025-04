Neues von SUICIDAL TENDENCIES

Zeit wurde es nach langen sieben einhalb Jahren aber auch! "Still Cyco Punk After All These Years" ist bekanntlich schon älter, da präsentieren die Jungs von SUICIDAL TENDENCIES mit 'Adrenaline Addict' einen brandneuen Song - zusammen mit Jay Weinberg, der seit rund einem Jahr Teil der Combo ist.

Here we go:

https://www.youtube.com/watch?v=LUAue_pYYa4