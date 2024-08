ROBSE: mit dem neuen Album in den Charts

Mit dem neuen Album "Harlekin & Krieger", das am 16. August über Reaper Entertainment erschienen ist, steigt ROBSE heute auf Platz #30 der offiziellen deutschen Albumcharts ein.



Robert-Martin Dahn, langjähriger Frontmann der Metal-Band EQUILIBRIUM kommentiert:

"Liebe Familie da draußen. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht und knallen mit einem Debütalbum in die Deutschen Album Charts auf Platz 30. Uns fehlen wirklich die Worte und wir verneigen uns vor euch, für dieses krasse Vertrauen und dieses Abenteuer, was ihr mit uns bestreitet. Wir müssen jetzt erstmal was trinken - Danke für alles!"

Quelle: Reaper Entertainmen Redakteur: Hannelore Hämmer