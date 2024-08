TUNGSTEN mit einem verstörend-gruseligen Schlaflied

Was genau es damit auf sich hat, erfahrt ihr in dem neuen Video 'Lullaby'. Der Track stamt vom Album "The Grand Inferno", das am 18. Oktober 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheint.



In dem Video geht es um eine Mutter, die ihr Kind unbekannten Wesen opfert, um ewig jung zu bleiben. Allerdings nimmt ihre Geschichte eine düstere Wendung, denn das Kind kehrt aus dem Grab zurück, um sich dafür zu rächen, was sie ihm angetan hat. Das Wiegenlied, das sie für ihr Kind gesungen hat, wird für nun immer von dem Kind gesungen.



Lullaby







https://www.youtube.com/watch?v=QToaDJAtdxI

