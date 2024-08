ALL FOR METAL feiert das Jahr des Drachen

Zum heutigen Release des Albums "Gods Of Metal (Year Of The Dragon)" gibt es natürlich auch mit 'Year Of The Dragon' das passende Video.

Also ein Grund, mitzufeiern.



Year Of The Dragon







https://www.youtube.com/watch?v=ocYEBKfJddU



Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: all for metal year of the dragon