RISE TO FALL: Helden

Die Melodic-Death-Metaller RISE TO FALL werden ihr fünftes Full-Length-Album "The Fifth Dimension" am 9. Juni 2023 über Noble Demon veröffentlichen.



Nach den bereits veröffentlichten Singles 'Intruder' und 'Hierophant', hat RISE TO FALL heute ein neues Video zur Single 'Heroes' veröffentlicht



Heroes







https://www.youtube.com/watch?v=zgKjXuerEVs

