VOIVOD - Rock Hard statt Ulm

Die kanadischen Space-Thrasher VOIVOD haben sich dazu entschieden, den für den morgigen 27.05.2023 geplanten eigenen Headliner-Gig im Roxy in Ulm zum 40. Bandjubiläum abzusagen, nachdem sich die Option aufgetan hat, am selben Tag beim Rock-Hard-Festival für DISCHARGE einzuspringen. Die Band teilt über Facebook mit, dass sie derzeit mit dem Veranstalter kläre, ob ein Ausweichtermin für Ulm gefunden werden könne, während sich in den sozialen Medien einige der Karteninhaber für Ulm durchaus zurückgesetzt fühlen.

Es bleibt im Interesse aller Beteiligten zu hoffen, dass die Band einen Weg findet, die Gemüter zu besänftigen, denn eins steht fest: Es ist nicht schön für den Fan, wenn der geplante Gig zwei Tage vor dem Event abgesagt wird, weil die Band nun doch lieber wo anders spielen würde. Der Teufelskreis der schlechten Vorverkaufszahlen wird jedenfalls nicht dadurch durchbrochen werden, dass Auftritte kurzfristig willkürlich abgesagt werden.