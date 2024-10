RISE AGAINST: Europatour für 2025 angekündigt

Die Chicagoer Melodic-Hardcore-Veteranen von RISE AGAINST haben für Anfang 2025 eine Europatour angekündigt.



Auf ihrer Tour wird die Band von L.S. DUNES begleitet. In Deutschland, der Schweiz und Österreich ist zudem SONDASCHULE mit dabei.



Für diese Dreier-Konstellation gibt es folgende Termine:

12.02.2025 – (DE) Berlin, Velodrom

14.02.2025 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

15.02.2025 – (DE) Hamburg, Sporthalle

17.02.2025 – (DE) München, Zenith

18.02.2025 – (DE) Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

21.02.2025 – (CH) Zürich, Volkshaus

22.02.2025 – (AT) Wien, Stadthalle



Die Tickets für Deutschland sind ab Mittwoch, den 23. Oktober um 10:00 Uhr im Vorverkauf erhältlich.

