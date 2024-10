BONJOUR TRISTESSE: Neues Album

Heute, am 18.10.2024, ist das neue Album der Black-Metal-Band BONJOUR TRISTESSE erschienen. "The World Without Us" heißt das gute Stück und wurde beim Label Supreme Chaos Records veröffentlicht.

Um 18:00 Uhr fand bei Youtube die Premiere des Albums als Stream statt.



Die Tracklist liest sich so:

1. Running On Emptiness

2. Lightbearer

3. The World Without Us

4. Against The Grain

5. The Great Catastrophe



Wem das Gehörte gefällt, der kann das Album u.a. im Labelshop bestellen.