TOTAL HATE in kaltem Zorn

Die deutschen Black Metaller TOTAL HATE haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden sechsten Album "Forthcoming Age Of The Reaper" veröffentlicht, das am 29. November 2024 über War Anthem Records auf CD, LP, MC und in digitalen Formaten erscheinen wird.

Schaut und hört euch 'Coldest Wrath' hier an:

Coldest Wrath

https://www.youtube.com/watch?v=RUhz1ihfkmI

