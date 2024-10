Inferno-Festival 2025: NAGLFAR springt für THE BLACK DAHLIA MURDER ein

Obwohl das Inferno-Festival 2025 erst im April stattfinden wird, hat die Band THE BLACK DAHLIA MURDER bereits jetzt schon den geplanten Gig absagen müssen. Dafür werden die Schweden von NAGLFAR einspringen.



Die Veranstaltung findet vom 17.04. bis 20.04.2024 in Oslo statt. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.



Das aktuelle Programm liest sich so:

Behemoth

Satyricon

Abbath

1349

Rotting Christ

Septicflesh

Batushka

Tsjuder

Aura Noir

Tiamat

Kylesa

Necrophobic

Blood Incantation

Dødheimsgard

Naglfar

Cadaver

Coven

Schammasch

Gaerea

Aeternus

Seth

In the Woods

Celeste

Non Est Deus

Kirkebrann

Negative Plane

Abyssic

Spectral Wound

Lamentari

Crest of Darkness

Nattverd

Attan

Angist

Bythos

Schwein

Ponte del Diavolo

Thus

Syn

Vorbid

Hate Angel

Violent Magic Orchestra

John Cxnnor

Bismarck

Magister Templi

Rosa Faenskap

Aasar

Nel Buio

Svart Lotus

Malum

Udåd

Vingulmork

UMA

Messier 16

Dizmal

Feral Nature

:BOLVERK:

ARV

IHXHI

Quelle: www.infernofestival.net Redakteur: Swen Reuter Tags: inferno festival 2025 oslo norwegen the black dahlia murder naglfar behemoth satyricon abbath 1349 rotting christ septicflesh batushka tsjuder aura noir tiamat kylesa necrophobic blood incanration cadaver coven schammasch attan