RED DEAD mit neuem Album

Wer klassischen Death Metal zelebriert, dürfte erfreut darüber sein, dass RED DEAD ein neues Album herausgebracht hat. "Paths Across the Graves" heißt die neue Langrille aus Frankreich und wurde am 31.03.2025 via Great Dane Records veröffentlicht.





"Paths Across the Graves" Trackliste:



01-The Burden Continues

02-Toward The Torture

03-Démentia

04-Corpse Riders

05-Skull Catacombs

06-Manhunt

07-Evil Genes

08-Land Of Wandering Souls

09-From Beyond The Grave

10-Fall Into The Dead’s Realm

11-Pathetic Side Of Humanity

