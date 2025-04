CANDLEMASS und der schwarze Stern

Mit 'Black Star' veröffentlicht CANDLEMASS den Titeltrack der neuen EP, die am 9. Mai 2025 über Napalm Records erscheint.



Leif Edling zur Single:

" 'Black Star' ist ein gewaltiger, schwerer Track, der alles vereint: eine melodische Strophe, ein monolithisches Riff, einen Up-Tempo-Sabbathy-Mittelteil und ein grandioses Finale à la Rainbow!"



Neben 'Black Star' ist das rein instrumentale 'Corridors Of Chaos' der zweite neue Track der kommenden, insgesamt vier Songs starken, EP. CANDLEMASS liefert außerdem eine Coverversion von BLACK SABBATHs legendärem 'Sabbath Bloody Sabbath' ab, sowie eine Interpretation des PENTAGRAM-Klassikers 'Forever My Queen'.



"Black Star" Trackliste:



1. Black Star

2. Corridors Of Chaos

3. Sabbath Bloody Sabbath

4. Forever My Queen



Black Star







https://www.youtube.com/watch?v=RBWIBzZOJNE

