DISFUNERAL wiedergeboren

Die französischen Death-Metaller DISFUNERAL melden sich mit einem neuen Album zurück. Das zweite Studioalbum "In Horror, Reborn" kommt am 25.04.2025 via Redefining Darkness Records auf den Markt und ist der Nachfolger von "Blood Red Tentacle" (2022).





"In Horror, Reborn" Trackliste:



01-Catacomb Dwellers

02-Tombs Vomiting The Dead

03-Ripped From Within

04-Crypt Of Demented

05-Extremity In Morbidity

06-Dark Ages Ritual

07-Blessed By Decay

08-In Horror, Reborn

09-Call From The Void

