SUN veröffentlicht Titeltrack ihres Debütalbums

SUN beschwört die Dämonen der Jugend und veröffentlicht ihre neue Single 'Krystal Metal'. Der Song ist zugleich der Titeltrack ihres kommenden Debütalbums, das am 9. Mai 2025 erscheint.

Zuvor hatte SUN bereits die Singles 'Warrior Riot Grrrl', 'Free Your Soul' und 'Painful Attraction' veröffentlicht. Am 9. Mai erscheint ihr Debütalbum "Krystal Metal". Kurz darauf spielt SUN einige Konzerte in Deutschland und der Schweiz.

03.05.2025 – (DE) Siegen, Beautiful Noise Festival

14.05.2025 – (DE) Hamburg, Hebebühne

16.05.2025 – (CH) Luzern, Konzerthaus Schüür

22.05.2025 – (DE) Berlin, Marie-Antoinette

SUN - 'Krystal Metal'

https://www.youtube.com/watch?v=iEWGyAEjyeQ