Proghighlight in München im Mai: The Ancestry Prog Fest

Die münchner Band THE ANCESTRY PROGRAM, die ich vor ein paar Jahren mit ihrem Debüt "Tomorrow" kennengelernt habe, hat zwar - leider - kein neues Album am Start, organisiert aber dafür ein Prog-Fest in ihrer Heimatstadt, dass es wahrhaftig in sich hat! Das "The Ancestry Progfest" wird am Wochenende des 16. und 17. Mai in der alten Kongresshalle in MÜnchen stattfinden und Freunde komplexer Kompositionen und variabler Rhythmik mit diesen Bands begeistern:

Samstag:

15:30 - GLASS MOON CONNECTION

16:45 - BLIND EGO

18:15 - CENTURY'S CRIME

20:00 - ROSALIE CUNNINGHAM

21:45 - KRAAN

Sonntag:

13:00 - PROKEN

14:30 - FLYING CIRCUS

16:00 - THE ARTROCK PROJECT

17:30 - THE ANCESTRY PROGRAM

19:00 - LAZULI

20:45 - RPWL

Ja, das bedeutet ABWECHSLUNG, groß geschrieben! Die Tickets kosten 131,50 Euro inklusive Gebühren, ein Schnäppchen für die großen Jazz-Progger KRAAN, die wahrlich nicht häufig zu sehen sind, die brillanten LAZULI (Kennst du nicht? Schau mal hier "Le Fantastique Envol De Dieter Böhm " und "11") und RPWL (die kennt man aber, nicht wahr? Okay, hier: "Crime Scene" und "Tales From Outer Space") als Headliner des Sonntags und dazu, neben den erwähnten Gastgebern, etwas frickligen Underground wie FLYING CIRCUS ("The Eternal Moment") oder BLIND EGO ("The Hunting Party") und einige Newcomer, die es zu entdecken gilt, wie PROKEN ("Dividing Times"), CENTURY'S CRIME oder Rosalie Cunningham.

Tickets gibt es bei München Ticket - aber besser schnell sein, es gibt nicht mehr viele Tickerts für beide Tage und speziell der Samstag mit der deutschen Proglegende KRAAN nähert sich auch mit Tagestickets der "Ausverkauft"-Marke!

Weitere Informationen gibt es auf theancestryprogfest.de.