Proghighlight in München im Mai: The Ancestry Prog Fest
Die münchner Band THE ANCESTRY PROGRAM, die ich vor ein paar Jahren mit ihrem Debüt "Tomorrow" kennengelernt habe, hat zwar - leider - kein neues Album am Start, organisiert aber dafür ein Prog-Fest in ihrer Heimatstadt, dass es wahrhaftig in sich hat! Das "The Ancestry Progfest" wird am Wochenende des 16. und 17. Mai in der alten Kongresshalle in MÜnchen stattfinden und Freunde komplexer Kompositionen und variabler Rhythmik mit diesen Bands begeistern:
Samstag:
15:30 - GLASS MOON CONNECTION
16:45 - BLIND EGO
18:15 - CENTURY'S CRIME
20:00 - ROSALIE CUNNINGHAM
21:45 - KRAAN
Sonntag:
13:00 - PROKEN
14:30 - FLYING CIRCUS
16:00 - THE ARTROCK PROJECT
17:30 - THE ANCESTRY PROGRAM
19:00 - LAZULI
20:45 - RPWL
Ja, das bedeutet ABWECHSLUNG, groß geschrieben! Die Tickets kosten 131,50 Euro inklusive Gebühren, ein Schnäppchen für die großen Jazz-Progger KRAAN, die wahrlich nicht häufig zu sehen sind, die brillanten LAZULI (Kennst du nicht? Schau mal hier "Le Fantastique Envol De Dieter Böhm " und "11") und RPWL (die kennt man aber, nicht wahr? Okay, hier: "Crime Scene" und "Tales From Outer Space") als Headliner des Sonntags und dazu, neben den erwähnten Gastgebern, etwas frickligen Underground wie FLYING CIRCUS ("The Eternal Moment") oder BLIND EGO ("The Hunting Party") und einige Newcomer, die es zu entdecken gilt, wie PROKEN ("Dividing Times"), CENTURY'S CRIME oder Rosalie Cunningham.
Tickets gibt es bei München Ticket - aber besser schnell sein, es gibt nicht mehr viele Tickerts für beide Tage und speziell der Samstag mit der deutschen Proglegende KRAAN nähert sich auch mit Tagestickets der "Ausverkauft"-Marke!
Weitere Informationen gibt es auf theancestryprogfest.de.
Quelle:
- The Ancestry Prog Fest
Redakteur:
- Frank Jaeger
Tags:
- the ancestry prog fest theancestryprogfest glass moon connection blind ego centurys crime rosalie cunningham kraan proken flying circus the artrock project the ancestry program lazuli rpwl
