PRESIDENT: Neue Single 'Angel Wings' veröffentlicht
Kommentieren
Das in Großbritannien ansässige Musikprojekt PREDIDENT hat am 18.02.2026 eine neue Single veröffentlicht. Sie trägt den Namen 'Angel Wings' und ist via Atlantic Records erschienen. Die Band serviert eine Mischung aus Alternative Rock, Industrial und Elektronik.
Im vergangenen Herbst hat die Band ihre Debüt-EP "King Of Terrors" herausgebracht. Die Single ist nicht nur die erste Veröffentlichung nach der EP, sondern auch der erste Output beim neuen Label.
Im Sommer ist die Band bei folgenden Festivals zu erleben:
06.06.2026 - Nürnberg (DE) Rock am Park 2026
07.06.2026 - Nürburg (DE) Rock am Ring 2026
11.06.2026 - Interlaken (CH) Greenfield Festival 2026
12.06.2026 - Nickelsdorf (AT) Nova Rock 2026
18.06.2026 - Dessel (BE) Graspop Metal Meeting 2026
19.-21.06.2026 - (DE) Hurricane Festival 2026
20.06.2026 - Neuhausen ob Eck (DE) Southside Festival 2026
21.06.2026 - Clisson (FR) Hellfest 2026
24.06.2026 - Oslo (NO) Tons of Rock 2026
24.- 27.06.2026 - Copenhagen (DK) Copenhell Festival 2026
01.07.2026 - Viveiro (ES) Resurrection Fest 2026
04.07.2026 - Sermamagny (FR) Les Eurockéennes 2026
01.08.2026 - Wacken (DE) Wacken Open Air 2026
https://www.youtube.com/watch?v=XE68ORLCqa4
- Quelle:
- Head Of PR
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- president angel wings king of terror neue single festival 2026 atlantic records
0 Kommentare