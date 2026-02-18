SYBERIA - Quan tot s'apagui

Quan tot s'apagui

Genre:
Post Metal / Instrumental
∅-Note:
7.00
Label:
Moment Of Collapse Records
Release:
30.01.2026

    < 5 Wertungen

    1. En la foscor una llum que brilla
    2. Llampecs d'oblit d'uns records en vida
    3. Naixença d'una mort tranquil·la
    4. Dins la meva ànima la sang em bull...
    5. Quan me'n vagi no em tanqueu els ulls

