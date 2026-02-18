POWERWOLF - Wildlive - Live At Olympiahalle

Wildlive - Live At Olympiahalle

Genre:
Power Metal
∅-Note:
10.00
Label:
Napalm Records
Release:
13.02.2026

    < 5 Wertungen

    1. Intro - Monumental Mass Theme
    2. Bless'em With The Blade
    3. Incense & Iron
    4. Army Of The Night
    5. Sinners Of The Seven Seas
    6. Amen & Attack
    7. Dancing With The Dead
    8. Armata Strigoi
    9. 1589
    10. Demons Are A Girl's Best Friend
    1. Stossgebet
    2. Fire & Forgive
    3. We Don't Wanna Be No Saints
    4. Alive Or Undead
    5. Heretic Hunters
    6. Sainted By The Storm
    7. Blood For Blood
    8. Sanctified With Dynamite
    9. We Drink Your Blood
    10. Werewolves Of Armenia
    1. BluRay Live At Olympiahalle
    1. DVD Live At Olympiahalle

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

