LOVEBITES unterschreibt bei Napalm Records

Pünktlich zum heutigen digitalen Release ihres fünften Studioalbums "Outstanding Power" unterzeichnet die japanische Powermetal-Band LOVEBITES einen weltweiten Vertriebsvertrag bei Napalm Records. Ein Labelwechsel hat sich bereits vor ein paar Wochen abgezeichnet, als der bisherige Vertriebspartner JPU Records eingeräumt hat, dass das neue Album nicht mehr über das englische Label vertrieben werden soll. CD und Vinyl-Release des Albums für Europa ist für den 8. Mai angesetzt und bereits im Napalm-Shop vorbestellbar. In Japan selbst bleibt der Vertrieb weiterhin bei Victor Entertainment.

Quelle: Lovebites Redakteur: Michael Vogt Tags: lovebites napalm records outstanding power