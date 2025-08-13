Party.San 2026 - Erste Bands stehen fest

Auch für das Party.San-Festival gilt selbstverständlich die goldene Faustregel: Nach dem Festival ist vor dem Festival.

Bestätigt für die 2026er-Ausgabe sind unter anderem bereits TESTAMENT, AMORPHIS, HYPOCRISY, FIRESPAWN, HEXVESSEL, SORCERER, FLESHCRAWL, JUNGLE ROT, WOLFBRIGADE, MURDER SQUAD und viele weitere Bands (siehe Flyer). Alle wichtigen Infos findet ihr auf der offiziellen Festival-Homepage.