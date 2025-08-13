WARRIOR SOUL: Europa-Tour 2026

Na, wer von euch kennt noch die guten, alten WARRIOR SOUL? Die Band ist zwar mehr oder weniger "nur" noch ein Soloprojekt von Rockröhre Kory Clarke, aber nach wie vor noch gut aktiv. Nun steht im Januar 2026 eine kleine Europa-Tour an.

Auf der Facebook-Seite heißt es hierzu:

"Macht Euch bereit für unsere Europatournee im Januar 2026. Im Rahmen unserer Tournee werden wir in Deutschland und den Niederlanden auftreten. 2026 jährt sich außerdem zum 35. Mal die Veröffentlichung von "God, Drugs And The New Republic". Wir möchten uns bei @weliveagency für ihre Unterstützung bedanken. Tickets sind ab sofort erhältlich!"

Die Termine im Überblick:

23.01. Coesfeld (D) - Fabrik

24.01. Hoogeveen (NL) - Het Podium

25.01. Uven (NL) - De Pul

26.01. Düsseldorf (D) - Pitcher

28.01. München (D) - Backstage

29.01. Saarbrücken (D) - Garage

30.01. Mannheim (D) - 7er Club

31.01. Burglengenfeld (D) - Vaz