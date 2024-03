PUSSY SISTER liefert erste Details zum neuen Album

Sleaze Metal "Made in Germany" - In dem Zusammenhang darf man gern PUSSY SISTER erwähnen. Die Badener melden sich jetzt mit ihrem neuen Album "Here Are The Pussys" zurück, das am 10. Mai 2024 über El Puerto Records veröffentlicht wird. Heute zeigt die Band schon mal das Artwork und präsentiert die Tracklist.

Das Artwork stammt vom Artwork Pirat (Michael Heins), für den Mix ist abermals das ARTist Tonstudio (Sven Gallinsky) verantwortlich, das schon am Vorgänger Album beteiligt war. Gemastered wurde "Here are the Pussys" in der Schraubfabrik (Jan Kalt).



Album Tracklist:



1. ON THE RUN

2. LOVE IS GONE

3. HERE ARE THE PUSSYS

4. GIRLS IN BED

5. BLACK SHEEP (OF THE FAMILY)

6. CIRCUS OF THE DARK

7. SONG FOR MUM AND DAD

8.WORLD OF TOMORROW

9. HUMANITY

10. BROTHERHOOD



Line-up:

Alex Nad - Vocals

Coma - Bass

Harry LaForce - Guitars

Janis Hiemesch - Drums

Chris Nad - 's Management