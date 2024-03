Live im 55. Jahr: MOTHER'S FINEST

Eine der ungewöhnlichsten Rockbands aller Zeiten kommt mal wieder zu uns und spielt ihre Mischung aus Rock, Hardrock und Funk, die sie so unnachahmlich originell macht. Die Rede ist natürlich von MOTHER'S FINEST, die US-Band, die immer noch drei Gründungsmitglieder in den Reihen hat, darunter die beiden Sänger Glenn "Doc" Murdock und Joyce "Baby Jean" Kennedy. Ich habe sie schon recht lange nicht mehr gesehen, erinnere mich aber an energiegeladene Shows, deswegen kann ich sagen: Es lohnt sich!

Hier kann man dabei sein:

02. April 2024, Moods, Zürich, Switzerland



03. April 2024, Gaswerk Eventbar, Seewen Sz, Switzerland



05. April 2024, Mühle Hunziken, Rubingen, Switzerland



06. April 2024, Stattbahnhof, Schweinfurt, Germany



07. April 2024, Hirsch, Nürnberg, Germany



09. April 2024, Zoom Frankfurt, Frankfurt, Germany



10. April 2024, Zeche Bochumm Bochum, Germany



11. April 2024, Scala Clubm Leverkusen, Germany



13. April 2024, Seerosensaal, Nettetal, Germany



14. April 2024, Das Wormser Theater, Kultur- und Tagungszentrum, Worms, Germany



15. April 2024, Harmonie, Bonn, Germany



17. April 2024, TivoliVredenburg, Utrecht, Netherlands



19. April 2024, De Pul, Uden, Netherlands



20. April 2024, Muziekgieterij, Maastricht, Netherlands



23. April 2024, Spectrum, Augsburg, Germany



26. April 2024, Jazzfest Rottweil, Rottweil, Germany



27. April 2024, Der Anker, Leipzig, Germany



28. April 2024, Lido, Berlin, Germany



30. April 2024, Salzachhalle, Laufen, Germany



01. Mai 2024, Kulturetage, Oldenburg, Germany



03. Mai 2024, Das Rote Krokodil, Mönchengladbach, Germany



04. Mai 2024, Fabrik, Coesfeld, Germany



05. Mai 2024, Fabrik, Hamburg, Germany

Quelle: mothersfinest.com Redakteur: Frank Jaeger Tags: mothers finest tour 2024