PRIMAL FEAR kommt zu uns in tiefer Nacht

Am 1. September 2023 erscheint über Atomic Fire Records das neue Album "Code Red" von Primal Fear. Heute gibt es eine weitere Auskopplung daraus: 'Deep In The Night'.



https://www.youtube.com/watch?v=g7mT9i7_PnU

