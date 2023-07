Die venezolanische Death-Doom-Band STRATUZ ist für die Pepsi Music Awards in den Kategorien Best Rock Artist und Best Rock Album mit ihrem Langspieler "Osculum Pacis" nominiert worden. Es ist die erste Gruppe aus Venezuela, die diese Nominierung erreicht hat.

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: stratuz osculum pacis pepsi music awards