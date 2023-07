DRAGONHEART hat den Teufel an der Seite

DRAGONHEART veröffentlicht im August 2023 via Rockshots Records das neue Album "The DragoNHeart's Tale". Mit 'The Devil Is By My Side' gibt es jetzt eine weitere Auskopplung daraus.



The Devil Is By My Side







https://www.youtube.com/watch?v=dtOyDqULxsQ



Quelle: Rockshots Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dragonheart dragonhearts tale the devil is by my side