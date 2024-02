PRIMAL FEAR covert PAMALA STANLEY-/HEART

Für PRIMAL FEAR steht ab morgen der zweite Europa-Abschnitt der Tour an, die sie gemeinsam mit ihren Labelkollegen von U.D.O. durch 13 Städte in Deutschland und der Schweiz führen wird.



Um die Vorfreude ihrer Fans noch etwas zu steigern, präsentiert PRIMAL FEAR heute eine brandneue Version ihres Covers des PAMALA STANLEY-/HEART-Klassikers 'If Looks Could Kill', die von Jacob Hansen gemischt und von Ingo Spörl (Hard Media) in Szene gesetzt wurde.



Hier noch einmal die aktualisierten Tourdaten, denn etliche Konzerte sind schon ausverkauft.



PRIMAL FEAR "Code Red"-Europatour - Teil 2 mit U.D.O.



23.02.2024 DE Regensburg-Obertraubling - Eventhall Airport

24.02.2024 DE Berlin - Huxleys Neue Welt *AUSVERKAUFT*

25.02.2024 DE Magdeburg - Factory

28.02.2024 DE Hamburg - Markthalle *AUSVERKAUFT*

29.02.2024 DE Oberhausen - Turbinenhalle 2

01.03.2024 DE Markneukirchen - Musikhalle [RESTTICKETS]

02.03.2024 DE Leipzig - Hellraiser *AUSVERKAUFT*

03.03.2024 DE München - Backstage

06.03.2024 DE Mannheim - Capitol

07.03.2024 DE Stuttgart - Im Wizemann *AUSVERKAUFT*

08.03.2024 DE Memmingen - Kaminwerk *AUSVERKAUFT*

09.03.2024 DE Nürnberg - Löwensaal

10.03.2024 CH Pratteln - Konzertfabrik Z7



If Looks Could Kill







https://www.youtube.com/watch?v=3DsfvcqooN4

