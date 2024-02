Neues Video von FOLTERKAMMER

Vom Album "Weibermacht", das zweite Album der Opern-Black-Metaller FOLTERKAMMER, das am 19. April über Century Media Records erscheint, gibt es mir 'Leck Mich!' den nächsten Video-Einspieler.



Die Band präsentiert ein "humorvolles und ermutigendes Musikvideo" und zeigt die "Klasse des 18. Jahrhunderts gegen Krassheit des 21. Jahrhunderts" und ist eine "blutige Reise in den Rokoko-Untergrund und zu seiner lüsternen Anführerin, Sängerin und Frontfrau Andromeda Anarchia."



Der Clip wurde wieder einmal von FOLTERKAMMER-Schlagzeuger Brendan McGowan gedreht und von den Vile Luxe Studios produziert.



Leck Mich! (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=dqmYTWTcUys

