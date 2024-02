EINAR SOLBERG mit akustischem Rot

Am 16. Februar 2024 erschien die spezielle Live-Performance "The Congregation Acoustic" von EINAR SOLBERG. Mit Einar am Klavier könnt ihr euch jetzt das Video für den Track 'Red'.



Zwei Konzerte gibt es auch in Deutschland:



29.02.2024 Bochum (Germany) - Zeche

08.03.2024 Leipzig (Germany) - Täubchenthal



Red (Acoustic)







https://www.youtube.com/watch?v=6Fp9y4vlzwI



