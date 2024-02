POWERWOLF verkündet: Die Aufnahmen zum neuen Studioalbum sind abgeschlossen!

Das neue Album wird 2024 über Napalm Records erscheinen, wir halten euch auf dem Laufenden!



POWERWOLF zu den abgeschlossenen Albumaufnahmen:

"Die Aufnahmen für unser NEUES ALBUM sind offiziell abgeschlossen! Macht euch bereit für ein absolutes BEAST von einem Album, das noch in diesem Jahr auf euch zukommen wird! Jetzt fehlt nur noch das Mischen und Mastern – dieses Album wird legendär werden!"



Denkt an die POWERWOLF Wolfsnächte 2024, die die Wölfe gemeinsam mit HAMMERFALL und WIND ROSE zelebrieren werden. Nachdem eine Extra-Show in Nantes angekündigt wurde, hier noch einbmal die Tourdaten:



POWERWOLF Wolfsnächte 2024, mit HAMMERFALL und WIND ROSE:



04.10.24 DE – Hamburg / Barclays Arena

05.10.24 NL – Amsterdam / AFAS Live

06.10.24 BE – Antwerpen / Lotto Arena

09.10.24 FR – Nantes / Zenith

10.10.24 LU – Esch Sur Alzette / Rockhal

11.10.24 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

12.10.24 DE – Frankfurt / Festhalle

14.10.24 IT – Mailand / Alcatraz

16.10.24 CH – Zürich / The Hall

17.10.24 FR – Paris / Zenith

18.10.24 DE – Oberhausen / Rudolf Weber Arena

19.10.24 DE – Berlin / Velodrom

21.10.24 PL – Krakow / Tauron Arena

22.10.24 HU – Budapest / MVM Dome

23.10.24 AT – Wien / Gasometer

25.10.24 DE – München / Olympiahalle

26.10.24 CZ – Prag / Sportovni Hala Fortuna

