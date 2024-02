BRUCE DICKINSON kommt zur Autogrammstunde nach Dortmund!

Am 07.03.2024 von 15:30 – 18:00 Uhr wird Bruce im Rahmen seines Soloprojektes "The Mandrake Project" im EMP-Store in der Potgasse 4 in Dortmund zu Gast sein und dort sein neues Album sowie exklusive Autogrammkarten signieren.



"The Mandrake Project" erscheint am 1. März 2024 und eine Tour ist auch schon angekündigt.



Wichtig!

Aufgrund des erwarteten hohen Besucheraufkommens wird schon vorab um Verständnis gebeten, dass ausschließlich Produkte rund um das neue Album (CD, LP oder der brandneue Comic) signiert werden können. Wer "The Mandrake Project" bereits vorbestellt hat, kann es also direkt in den Store mitbringen. Für alle anderen hält EMP das Album sowie einige Bundles im Store parat – wer also mit leeren Händen anreist, muss nicht zwingend auch leer ausgehen. Außerdem gibt es eigens für das Event eine spezielle Autogrammkarte, deren Motiv ihr hier sehen könnt.



Es gibt auch ein Interview mit BRUCE DICKINSON über "The Mandrake Project", das ihr euch hier anschauen könnt.





Quelle: Sonja Schlicht / CMM Marketing Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: bruce dickinson the mandrake project autogrammstunde dortmund