APOCALYPTICA geht auf Europa-Tour

Kaum zrück vom Tourgeschehen in Lateinamerika, kündigt APOCALYPTICA die nächsten Tourdaten an: APOCALYPTICA "Plays Metallica Vol. 2". Die Karten werden demnächst im Vorverkauf erhältlich sein.



APOCALYPTICA "Plays Metallica Vol. 2"



08.06.2024 – (FI) Helsinki, Ice Hall

13.09.2024 – (AE) Dubai, tba

19.09.2024 – (TR) Istanbul, Zorlu PSM

21.09.2024 – (SE) Stockholm, Kagelbanan

22.09.2024 – (NO) Oslo, Rockefeller

23.09.2024 – (DK) Kopenhagen, Amager Bio

24.09.2024 – (DK) Aarhus, Train

26.09.2024 – (DE) Hamburg, Große Freiheit

27.09.2024 – (NL) Tilburg, O13

29.09.2024 – (UK) Manchester, Manchester Albert Hall

30.09.2024 – (UK) London, Royal Albert Hall

01.10.2024 – (IE) Dublin, Olympia Theatre

03.10.2024 – (UK) Glasgoe, SWG3

04.10.2024 – (UK) Nottingham, Rock City

05.10.2024 – (UK) Cardiff, Great Uni Hall

07.10.2024 – (DE) Wiesbaden, Schlachthof

08.10.2024 – (DE) München, Tonhalle

09.10.2024 – (DE) Köln, E-Werk

10.10.2024 – (AT) Wien, Gasometer

11.10.2024 – (CZ) Prag, O2 Universe

12.10.2024 – (DE) Dresden, Alter Schlachthof

13.10.2024 – (DE) Berlin, Columbiahalle

15.10.2024 – (PL) Krakow, Studio

16.10.2024 – (PL) Warsaw, Progresja

18.10.2024 – (LT) Palanga, Concert Hall

19.10.2024 – (LT) Kaunus, Zalgiris Arena

20.10.2024 – (LT) Vilnius, Compensa Hall

21.10.2024 – (LV) Riga, Arena

22.10.2024 – (EE) Tallinn, Alexella Hall

11.11.2024 – (LX) Esch Alzette, Rockhal

12.11.2024 – (BE) Brüssel, AB

13.11.2024 – (FR) Paris, L´Olympia

14.11.2024 – (FR) Bordeaux, Le Rocher

15.11.2024 – (ES) Bilbao, Santana 27

17.11.2024 – (PT) Lissabon, LAV

18.11.2024 – (ES) Madrid, La Riviera

19.11.2024 – (ES) Barcelona, Razzmazazz

20.11.2024 – (FR) Marseille, Espace Julien

21.11.2024 – (IT) Mailand, Alcatraz

22.11.2024 – (CH) Lausanne, Metropole

23.11.2024 – (CH) Zürich, Komplex

25.11.2024 – (HU) Budapest, Barba Negra

26.11.2024 – (RO) Cluj, From Space

27.11.2024 – (RO) Bucharest, Sala Palatului

28.11.2024 – (BG) Sofia, NDK (National Palace of Culture)

29.11.2024 – (MK) Skopje, Boris Trajovski Arena

30.11.2024 – (RS) Belgrad, Hangar

