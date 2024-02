FREEDOM CALL: neues Video online

Wie Kollege Andre schon berichtet hat, gibt es seit heute mit dem Titeltrack 'Silver Romance' die erste Single-Auskopplung des neuen FREEDOM CALL-Albums "Silver Romance". Das Album erscheint am 10. Mai 2024 via SPV Entertainment.



Zum Album können wir euch jetzt auch die Trackliste anbieten:



01. Silver Romance

02. Symphony Of Avalon

03. Supernova

04. Infinity

05. Out Of Space

06. Distant Horizon

07. In Quest Of Love

08. Blue Giant

09. Meteorite

10. Big Bang Universe

11. New Haven

12. High Above

13. Metal Generation



https://www.youtube.com/watch?v=-3cvu57itTg

Quelle: Spv Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: freedom call silver romance