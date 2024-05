POWERMETAL.de präsentiert: Wolfweez Open Air 2024!

POWERMETAL.de geht unter die Wölfe! Wir freuen uns euch das Wolfweez Open Air 2024 präsentieren zu dürfen!

Vom 05. bis 06. Juli findet dieses Jahr in Irslingen bei Rottweil - nähe Stuttgart und Bodensee - das dieses schöne Festival statt.

Mit Bands wie TANKARD, RAGE, EKTOMORF, NITROGODS, APRIL ART, MOTORJESUS, HAMMER KING, HOWL LIKE WOLVES, PINGHOST, CONCUSION und BLACK AND DAMNED haben die Veranstalter ein buntes, illustres Line-Up an Land gezogen.

Natürlich kann man dort auch das Camping genießen. Alle weiteren Infos findet ihr hier. Und hier geht es zu den Tickets!