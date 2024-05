KISSIN' DYNAMITE behauptet: Der Teufel ist eine Frau!

Na, dann schaut euch das neue Video 'The Devil Is A Woman' an ...



Der Song stammt vom neuen Studioalbum "Back With A Bang", das am 5. Juli 2024 via Napalm Records erscheint .



The Devil Is A Woman







https://www.youtube.com/watch?v=Tmod0giDy0o

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: kissin dynamite back with a bang the devil is a woman