NILE und die Unterwelt

Von den Hobby-Ägyptologen NILE erscheint am 23. August der Nachfolger von "Vile Nilotic Rites" (2019). Dieser hört auf den Namen "The Underworld Awaits Us All", der über Napalm Records veröffentlicht wird. Vorbestellung können ab sofort im Label-Shop getätigt werden.

Einen Vorgeschmack gibt es mit dem Song 'Chapter For Not Being Hung Upside Down On A Stake In The Underworld And Made To Eat Feces By The Four Apes':

Quelle: Napalm Records Redakteur: Kenneth Thiessen Tags: nile the underworld awaits us all brutal death metal