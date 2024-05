POWERMETAL.de präsentiert: ASENBLUT live 2024!

POWERMETAL.de ist sehr stolz, die kommende Tour von ASENBLUT präsentieren zu dürfen!

Im Zuge ihres neuen Albums "Entfesselt", das am 02. August über Massacre Records erscheint, gehen die Viking-/Melodic-Death-Metaller um Frontmann Tetzel auf große Deutschlandtour und haben wieder Hymnen en masse im Gepäck. Bereits im Vorfeld konnte man sich mit 'Unbesiegbar' den ersten Vorreiter der neuen Platte anhören und der Track verspricht einiges! Mit Sicherheit wird der Vorbote auch bei der kommenden Tour präsentiert.

Am 04.06. erscheint im Übrigen mit 'Entfesselt' der Titeltrack der kommenden Scheibe.

Im Vorprogramm auf der Tour sind DELIVER THE GALAXY sowie LAVILA (nur in Wien) und BLACK MESSIAH (nur in Oberhausen) mit von der Partie.

Im Detail ist das Package wie folgt zu sehen:

Fr. 30.08 – Der Cult / NürnbergSa. 31.08 – Backstage / MünchenFr. 06.09 – Escape / WienSa. 07.09 - Live Music Hall / WeiherFr. 13.09 - Bambi Galore / HamburgSa. 14.09 - MTC Cologne / KölnFr. 20.09 - Resonanzwerk / OberhausenSa. 21.09 - Bastard Club / OsnabrückFr. 27.09 - Exil / GöttingenSa. 28.09 - Hellraiser / Leipzig