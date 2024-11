POWERMETAL.de präsentiert: TOLMINATOR METAL FEST 2025

Wir freuen uns sehr, auch die 2025er-Ausgabe des TOLMINATOR METAL FESTs präsentieren zu dürfen.

Richtig, auch im nächsten Jahr sind wir vom 23.07. bis zum 27.07. im wunderschönen Slowenien präsentiert!

Tolmin ist bekannt für atemberaubende Berglandschaften, den atemberaubenden Soča River, seine baumgesäumten Campingplätze, mediterranes Wetter und darüber hinaus auch für seine großartigen Heavy-Events mitsamt endlosem Haarpracht-Schwingen zu ausgesuchtem Metal im (Abend-)Sonnenschein…

Genau hier hat das TOLMINATOR FESTIVAL vor zwei Jahren erstmals angesetzt, um die gute Tradition hochwertig bestückter Metal-Festivals in echter Urlaubs-Atmosphäre in Tolmin auf ein neues, familiäres Level zu hieven. Von Liebhabern für Liebhaber!Nicht zurückblickend, nicht von Nostalgie getrieben, sondern nach vorne gewandt, ist ein neues Festival mit eigener Note und tiefschwarzer, kompromissloser musikalischer Seele geschaffen worden, das die Bedürfnisse der Besucher, Metal-Fans aus zahlreichen Winkeln der Welt, immer fest im Blick behält. Begrenzt auf nur 5000 Besucher, hat die TOLMINATOR-Crew Anlauf genommen und die positiven Elemente von Musik und unberührter Natur mit dem nötigen Fingerspitzengefühl verbinden können.

Fans von Klängen härterer Gangart bekommen im Rahmen TOLMINATOR III u.a. die folgenden Hochkaräter geboten:

MINISTRY

KATAKLYSM

ROTTING CHRIST

ORANSSI PAZUZU

RIVERS OF NIHIL

D.R.I.

WOLFBRIGADE

WARBRINGER

AHAB

ANGELUS APATRIDA

GHOST BATH

MILKING THE GOATMACHINE

INSANITY ALERT

PARTY CANNON

FULCI

HIDEOUS DIVINITY

UNLOCKED

ME AND THE MAN

VILLAGERS OF IOANNINA CITY

MIDNIGHT

PSYCROPTIC

HIGH PARASITE

MIMI BARKS

BRUTAL SPHINCTER

SLUG GORE

Festivaltickets ab 190,- Euro noch bis Anfang Dezember!

Weitere Festivalinfos gibt es hier.