Erste Details zum neuen KLAW-Album

Die Schweizer Thrash-Metaller von KLAW bringen am 7. Februar 2025 ihr zweites Album "Gods And Creators" über das Label El Puerto Records, bei dem sie erst kürzlich unterschrieben haben, auf den Markt. Nun gibt die Band erste Details zum Werk bekannt. Aufgenommen wurde das Album im Little Creek Studio in Basel.

Sie schreibt: "Gods And Creators" ist das Ergebnis aus langjähriger Zusammenarbeit der neuen Besetzung von KLAW. Mit den Besetzungswechseln an den Vocals und der Gitarre haben sich in einer Schmiede aus verschiedenen Einflüssen der fünf Mitglieder 11 Songs materialisiert…ein neues Kapitel in der Geschichte von KLAW: "Gods and Creators!"

Trackliste:

Intro Press Start Gods And Creators Carousel Of Flames Swell Pictures Of My Past Senseless Walk The Line Fearbreeder Curse Of The Blessed Stay Sit Roll Fetch Alcoholic

Album Artwork: Pat Müller