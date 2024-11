POWERMETAL.de präsentiert: RPWL

POWERMETAL.de ist sehr stolz, die kommende Tour von RPWL präsentieren zu dürfen!

Bereits zwanzig Jahre ist es her, dass sich die Artrock-Formation RPWL aus dem bayrischen Freising aufmachte, ihr bislang erfolgreichstes und ihr – wenn man vielen Kritikern glauben möchte – bestes Album veröffentlichte: "World Through My Eyes" aus dem Jahre 2005.



Kein Konzept-Album im eigentlichen Sinne, aber voller philosophischer Fragen und wunderbaren Ansätzen über das Leben und diverse Weltanschauungen. Viele Songs dieses Album sind Klassiker der Band davon geworden, allen voran 'Roses', das in der Studiofassung RAY WILSON als Gastsänger grandios performte. Erinnerungen an ihre wunderbare gemeinsame Performance im WDR Rockpalast werden hier wach.



Über die Live-Qualitäten von RPWL muß man kein Wort mehr verlieren. Die mittlerweile siebenköpfige Band tourt quasi ständig und hat sich weltweit eine riesengroße treue Anhänger- Schar erspielt. Ihr letztes Studioalbum „Crime Scene“ eroberte viele Chats-Platzierungen, in Deutschland kam das Album sogar auf Platz 18.



Im Mittelpunkt wird bei der kommenden Tour natürlich "World Through My Eyes", aber auch weitere Höhepunkte aus der vielfältigen und spannenden Diskographie der Band werden nicht fehlen.

Die Dates:

02.10. Rüsselsheim (GER) Das Rind

03.10. Zoetermeer (NL) Poppodium Boerderij

04.10. Verviers (B) Spirit Of 66

05.10. Oberhausen (GER) Zentrum Altenberg

06.10. Hamburg (GER) Logo

07.10. Berlin (GER) Maschinenhaus

08.10. Isernhagen (GER) Blues Garage

09.10. Łódź (PL) AOIA

10.10. Kraków (PL) Zaścianek

11.10. Dresden (GER) Tante Ju

17.10. Freising (GER) Lindenkeller