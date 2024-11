GEWINNSPIEL: Gewinnt ein fettes CD-Paket von Napalm Records

Lauscher aufgestellt - hier bekommt ihr die akustische Vollbedienung!



Ihr kennt das, wir kennen es natürlich auch:

Man sitzt zu Hause, starrt etwas ideenlos auf die heimische CD-Sammlung und weiß einfach nicht, wie man den Abend akustisch ausklingen lassen kann.

Ihr braucht neue Musik oder? Ihr wollt euch mal wieder durch tolle Neuanschaffungen wühlen?

Wir helfen euch: Damit es eurem CD-Player nicht zu langweilig wird, verlosen wir mit freundlicher Unterstützung von Napalm Records ein dickes, fettes CD-Paket, das sich gewaschen hat.



Im Einzelnen liegen für euch in hübscher Digipack-Ausgabe parat:

MYLES KENNEDY - The Art Of Letting Go

LEAGUE OF DISTORTION - Galvanize

FROZEN CROWN - War Hearts

CHRISTINE WESSELS - The Obsession

ACCEPT - Humanoid

XANDRIA - Universal tales

WINDROSE - Trollslayer

VISIONS OF ATLANTIS - Pirates II - Armada

TREMONTI - The End Will Show Us How

MUSHROOMHEAD - Call The Devil

Beantwortet einfach die folgende Frage und teilt uns mit, mit welcher Musik ihr Heiligabend feiern werdet. Wir sind auf eure Antworten sehr gespannt. Schreibt hierzu an marcel.rapp@powermetal.de und versüßt uns mit tollen Vorschlägen die Vorweihnachtszeit.

Mehrfach-Einsendungen werden automatisch ausgeschlossen!

Viel Glück!