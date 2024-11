UNGFELL präsentiert viertes Album

Aus der Schweiz kommt neuer Folk/Black Metal mit dem vierten Album von UNGFELL. Der Langspieler mit dem Namen "De Gh​ö​rnt" ist heute bei YouTube online.

Am 29.11.2024 ist das offizielle Releasedatum, an dem die Platte via Eisenwald als Vinyl erhältlich sein wird.

Auch das Cover wurde bisher unter Verschluss gehalten und wird heute erstmalig gezeigt.





"De Gh​ö​rnt"



1 S Alpeglüeh

2 D Pracht vom Eggishorn

3 Im Ruusch

4 De Fährmaa

5 Rollibock (De Ghörnt vom Gletscher)

6 Sturmglockä

7 De Geischt vom Märjelesee

Quelle: UNGFELL Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: ungfell de ghörnt