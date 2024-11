ZYGNEMA mit neuem Video

Die indische Groove-Metal Band ZYGNEMA veröffentlichte jüngst ihre aktuelle EP "ICONIC". Aus dieser EP wurde jetzt der Titel 'Grind' ausgekoppelt. Das in Mumbay gedrehte Video gibt es hier zu sehen:





ZYGNEMA Line Up

Jimmy Bhore (Vocals)

Sidharth Kadadi (Guitars)

Somesh Panicker (Bass)

Mayank Sharma (Drums)







Tracklist "ICONIC"



Rise Again

To Reach The Gods

Grind

Choco Slam

Iconic