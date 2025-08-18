POWERMETAL.de präsentiert: Party.San Herbstoffensive 2025
Kommentieren
POWERMETAL.de freut sich sehr, auch die kommende Herbstoffensive des wunderbaren Party.San Metal Open Airs zu präsentieren!
Nach dem Party.San ist vor dem Party.San. Und um euch das Warten bis zur 2026er Sause mit u.a. TESTAMENT, AMORPHIS, HYPOCRISY, DESASTER, SORCERER und Konsorten zu verkürzen, läuten die Veranstalter - wie auch in den vergangenen Jahren - zur illustren Herbstoffensive im Uhrenwerk Weimar.
Freuen könnt ihr euch am 19. und 20. September auf:
THE CROWN
BENEDICTION
BENIGHTED
BLOOD RED THRONE
NON EST DEUS
KOLDBRANN
CARNAL TOMB
TOTAL HATE
ANTRISCH
APED
MOOR und
JADE
Weitere Infos sowie Tickets bekommt ihr hier.
- Quelle:
- Intern
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- partysan herbstoffensive the crown benediction benighted blood red throne
0 Kommentare