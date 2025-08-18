POWERMETAL.de präsentiert: Party.San Herbstoffensive 2025

POWERMETAL.de freut sich sehr, auch die kommende Herbstoffensive des wunderbaren Party.San Metal Open Airs zu präsentieren!

Nach dem Party.San ist vor dem Party.San. Und um euch das Warten bis zur 2026er Sause mit u.a. TESTAMENT, AMORPHIS, HYPOCRISY, DESASTER, SORCERER und Konsorten zu verkürzen, läuten die Veranstalter - wie auch in den vergangenen Jahren - zur illustren Herbstoffensive im Uhrenwerk Weimar.

Freuen könnt ihr euch am 19. und 20. September auf:

THE CROWN

BENEDICTION

BENIGHTED

BLOOD RED THRONE

NON EST DEUS

KOLDBRANN

CARNAL TOMB

TOTAL HATE

ANTRISCH

APED

MOOR und

JADE

Weitere Infos sowie Tickets bekommt ihr hier.

