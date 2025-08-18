ASPHYX: Vinyl-Re-Release im Anmarsch
Ursprünglich nur ein einziges Mal auf Vinyl erschienen, markiert "Crush The Cenotaph" einen entscheidenden Moment in der Entstehung des legendären The Rack-Albums von ASPHYX.
Mit den Studio- und Live-Aufnahmen festigte sich hier der typische ASPHYX-Sound erstmals mit dem unverkennbaren Gesangsstil von Martin van Drunen. Ein essenzielles Stück Death-Metal-Geschichte, das nun in einer würdigen Form zurückkehrt.
"Crush The Cenotaph" erscheint am 05.12.2025 in folgenden Formaten über Supreme Chaos Records:
Black Vinyl Bloody Wood Ultra Clear/Black/Rusty Red Marbled (ltd. 250)
Golden Vinyl (ltd. 200)
Blood Wood Nails (ltd. 50) Nur exklusiv im SCR Shop
Splatter (ltd. 100) Nur exklusiv im SCR Shop
Ordern kann man das Schmuckstück hier.
