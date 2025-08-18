ABORTED hat auch Wiederveröffentlichungen am Start
Da freut sich das Extreme-Metal-Herz! Am 28.11.2025 veröffentlicht Supreme Chaos Records "Global Flatline", "The Necrotic Manifesto", "Termination Redux", "Retrogore" von den Extrem-Metal-Spezialisten ABORTED neu auf Vinyl.
Die EP "La Granda Mascarada" erscheint nun zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl! Hier die erhältlichen ABORTED Vinyl-Formate:
"La Grande Mascarade":
Black Vinyl Bloody Transparent red/black marbled Vinyl (ltd. 500)
Transparent Violet/Blue/Black Splatter (ltd. 100) Nur exklusiv im SCR Shop
"Global Flatline":
Black Vinyl Radioactive Cloud Dark Yellow/Black Marbled Vinyl (ltd. 200)
Yellow/Green/Black Splatter (ltd. 100) Nur exklusiv im SCR Shop
"The Necrotic Manifesto":
Black Vinyl Evil Slime Transparent Lime/Black Marbled Vinyl (ltd. 200)
Transparent Lime/Olive Green/Black Splatter (ltd. 100) Nur exklusiv im SCR Shop
"Termination Redux":
Black Vinyl Toxic Neon Green Vinyl (ltd. 200)
Orange/Black Splatter (ltd.100) Nur exklusiv im SCR Shop
"Retrogore":
Black Vinyl Zombified Cream white/brown marbled Vinyl (ltd. 200)
Neon Green/Black Splatter (ltd. 100) Nur exklusiv im SCR Shop
Hier geht´s zum Preorder:
