RAVAGER kündigt viertes Studioalbum an
Kommentieren
Im September schlagen die Trash-Metaller von RAVAGER ein neues Kapitel in der Bandgeschichte auf und werden via Iron Shield Records ihr viertes Studioalbum "From Us with Hate" veröffentlichen. Am 19.09.2025 ist es so weit und die neue Platte, welche bereits mit 'Legends Of The Lightning' angeteasert wurde, wird auf die Welt losgelassen.
"From Us with Hate" Trackliste:
1. Freaks Out Of Control
2. Alone We Won't Survive
3. Curse The Living, Hail The Dead
4. Aggressive Music For Aggressive People
5. Speed Trap
6. From Us with Hate
7. Time Has Come (To End All Wars)
8. Legends Of The Lightning
9. Defender
10. Bonded By Blood (Exodus cover)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0Xsbfsc9TU
- Quelle:
- Iron Shield Records
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- ravager from us with hate
0 Kommentare