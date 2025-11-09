POWERMETAL.de präsentiert: M.I.B. Meenz In Black
POWERMETAL.de freut sich, die 2026er Ausgabe des "M.I.B. Meenz In Black" zu präsentieren.
Na, da haben sich die Mainzer von CRUSHER etwas Besonderes einfallen lassen. Am 21. März 2026 findet das von der Band organisierte "M.I.B. Meenz In Black" statt und hat ein sehr amtliches Billing zu bieten:
CRUSHER
FABULOUS DESASTER
VALIANT VIPER
SCEPTOR
SCULFORGE
ELVENPATH
Mit preiswerten 25 im VVK kann man sich unter dem Motto "Metal Is Back" im März nächsten Jahres in Mainz die Vollbedienung geben.
Weitere Infos findet ihr hier.
