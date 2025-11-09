Neue Musik von VALBORG

Die neue 7inch "Malmkrog" der Bonner Progressive Nuclear Doomer VALBORG ist ab sofort erhältlich!

Die Idee zu dieser limitierten 7inch entstand aus einem Traum des Schlagzeugers Florian Toyka, der sich eine VALBORG-Veröffentlichung mit dem Titel "Malmkrog" vorstellte. Dieser Traum inspirierte den Gitarristen und Sänger Christian Kolf dazu, lavaartige Death Metal-Riffs und Hardcore-Breakdowns in einem dunklen, gotischen Stil zu komponieren. Die Songs wurden im Juni 2024 live als Band aufgenommen und von Claus Schulte gemischt, mit zusätzlichen Overdubs von Gesang und Gitarren. Die Tracks wurden im September 2024 von Armin Rave im Soundsight Studio gemischt und gemastert. Das Cover-Artwork stammt von VALBORG-Bassist/Sänger Jan Buckard.

Malmkrog

https://www.youtube.com/watch?v=rFnTTXHcCcg

Dolorosa

https://www.youtube.com/watch?v=jXS3b_ZB8_M

Die 7inch-Single und das dazugehörige T-Shirt sind vom 7. November bis zum 6. Dezember exklusiv bei den kommenden Live-Shows erhältlich:

14.11.  Göttingen, TKeller

15.11.  Halle (Saale), Hühnermanhattan

05.12.  Lübeck, Treibsand

06.12.  Münster, Sputnikhalle

Die restlichen physischen Exemplare (Platte und Shirt) sind ab dem 7. Dezember im Online-Shop www.valborg.de erhältlich.